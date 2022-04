Voici le seul secteur qui échappe au contrôle de Macky Sall…

Le Président Macky Sall a bouclé ses dix ans à la tête du pays. Dix ans durant lesquelles le locataire du Palais manage le pays comme un leader. Artisan de la chute du régime de Wade, le chef de l’Etat fait face à une nouvelle génération d’opposants. Et dans sa mission de réduire de l’opposition à sa plus petite expression, il a réussi à prendre le contrôle sur presque tout. Mais la magie du clic est devenue un obstacle pour le patron de Benno Bokk Yakaar qui veut avoir une mainmise sur tout.

Macky Sall est le genre de chef qui veut avoir le contrôle sur tout. En dix ans de règne, il a presque réussi. Mais une chose continue d’échapper à son contrôle et elle lui cause d’énormes problèmes dans sa gouvernance. Les réseaux sociaux hantent le sommeil de Macky Sall. Et pourtant en 2012, il théorisait la magie du clic. « Occuper les réseaux sociaux pour défendre notre bilan », disait-il à ses militants et sympathisants.

Mais en dix ans il a littéralement changé de discours vis-à-vis des réseaux sociaux. « Ne perdez pas votre temps sur les réseaux sociaux à la merci de personnes qui se disent influenceurs. Saisissez l’essentiel sur internet, cultivez le savoir et ne vous laissez pas manipuler » dixit Macky Sall, le président de la République qui invite les influenceurs au palais et qui s’attache les services de Niang Kharagne pour faire sa communication.

Si le chef de l’Etat a changé de discours c’est parce qu’il n’a plus le contrôle sur le monde virtuel. Il avait déjà avancé l’idée de réguler les réseaux sociaux comme cela se fait dans certains pays. Mais lui et son ministre de l’économie numérique, Yankhoba Diattara, peinent à éradiquer ce que les autorités considèrent comme un fléau. « Le gouvernement a engagé une réflexion. Le texte est presque prêt. Nous allons le partager avec vous sur la régulation du secteur des médias sociaux. On ne peut pas laisser continuer ce qui se passe dans notre pays dans ce domaine », déclarait le locataire du Palais qui n’arrive toujours pas à ses fins.

Depuis lors une nouvelle génération de jeunes a pris le contrôle sur les réseaux sociaux. Du matin au soir, ils ne ratent jamais l’occasion de cogner sur le Président Macky Sall et son régime. La plupart d’entre eux sont affiliés au leader de Pastef, Ousmane Sonko. Réunis autour de groupe comme celle de la « Mafia Kacc Kacci », ces jeunes peignent le chef de l’Etat dans ses habits les plus sombres. Leurs publications sont très hostiles au commandant en chef qu’ils insultent, humilient et qualifient de tous les noms d’oiseaux.

Et pourtant le Président Macky Sall s’est entouré d’une équipe chargée de promouvoir sa communication sur le net. Mais cette dernière semble ne pas faire le poids. Les influenceurs, les « snappeurs » du président, tout ce beau monde, peine à faire face à leurs adversaires de l’autre bord. Avec les moyens colossaux dont ils disposent, ils n’arrivent pas à concurrencer les nombreux comptes de l’opposition radicale. Fort de ce constat, le patron de Benno est forcé de trouver des alternatives.

« Jokko ak Macky », est l’un de ces concepts qui visent à reconquérir les jeunes à travers ce monde virtuel. Cette tâche sera très ardue pour Macky et son entourage. Ousmane Sonko et sa meute ont réussi à prendre les devants. Désormais il sera difficile pour le chef de l’État de devenir maître sur les réseaux sociaux. C’est comme s’il voulait arrêter le vent avec ses bras car le monde virtuel est accessible à tous les coins de la planète terre…

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru