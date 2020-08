Un malade mental tue son fils de 7 ans à Bambey : Ansoumana DIONE en colère contre le gouvernement

La non assistance aux malades mentaux au Sénégal, demeure et reste une grosse source d’insécurité pour la population. Pour preuve, il ne se passe pas un seul jour sans que la presse n’évoque des cas de violences ou de meurtres, perpétrés par ces individus ne jouissant pas de toutes leurs facultés mentales, sur de paisibles citoyens. D’ailleurs, selon Seneweb, un site d’information en ligne, un malade mental vient de battre à mort son fils, seulement âgé de sept ans, à Bambey. Ce qui provoque une colère noire chez Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), vis-à-vis du gouvernement.

C’est pourquoi, Ansoumana DIONE interpelle, pour la énième fois consécutive, le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, pour prendre ses responsabilités par rapport à la situation des malades mentaux. Pour rappel, c’est le 10 août dernier que l’ASSAMM devait démarrer son opération de retrait des malades mentaux de la rue. Mais, faute d’accompagnement de l’Etat, cela n’a pas été possible alors que toutes les conditions étaient déjà réunies pour la réussite de cette mission humanitaire. Et, ceci est d’autant plus urgent, surtout avec la multiplication des cas communautaires, liés à la Covid-19 qui gagne du terrain au Sénégal.

Rufisque, le 17 août 2020,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)