Un marabout Mbacké-Mbacké tombe pour trafic de visas

Sous mandat de dépôt depuis le 17 juillet dernier, le marabout S. D. A. K. Mbacké est impliqué dans une affaire d’escroquerie au visa.

N. D. voulait se rendre en Angleterre. Ainsi, a-t-il contacter le marabout S. D. A. K. Mbacké pour l’obtention du visa. Mais ce dernier lui a fait parvenir un visa pour la France, après avoir encaissé ses 5,5 millions FCFA. C’est ainsi que N. Diop a porté des accusations de charlatanisme et d’escroquerie contre le religieux. Devant la barre, hier mercredi 26 juillet, le prévenu a renseigné qu’il offrait souvent des bains mystiques au plaignant en guise de protection contre le mauvais œil. Mais, un jour ce dernier lui a fait part de son désir de voyager en Angleterre.

« Je lui ai fait savoir que je n’ai jamais voyagé, mais j’ai eu à aider des gens à voyager en usant de mes de mes relations. Sur ces entrefaites je lui ai promis d’en parler à un de mes disciples, Me Diop, qui gère une agence de voyage. Celui-ci m’a assuré qu’il peut lui monter un dossier moyennant 4.8000.000 francs. Pour le rassurer, je lui ai même dit d’attendre d’arriver à destination avant de s’acquitter des frais. Seulement, Me diop m’a exigé un acompte. J’ai puisé de mes fonds 2,5 millions francs pour le donner à Diop. Trois mois plus tard, Diop m’a appelé pour me dire que le visa est disponible. Malheureusement, il lui a confectionné un visa pour la France », a relaté le marabout, repris par Rewmi Quotidien.

Donnant sa version des faits, N. Diop a affirmé que le marabout D’après ses dires, l’escroc présumé ne prenait plus ses appels quand il a commencé à lui mettre la pression pour la délivrance du sésame. L’affaire sera vidée le 1er août prochain.