Côte d’Ivoire : un mini car termine son voyage dans une cour et fait des morts

Un mini car de transport de type Massa à bord duquel se trouvaient des passagers a terminé sa course dans une cour commune, faisant des morts et des blessés graves. C’était le lundi 22 novembre 2021 à Biankouma (Ville de l’ouest de la Côte d’Ivoire).

Des sources sur place parlent de 3 morts et de plusieurs blessés dont des cas graves, évacués à l’hôpital général de Biankouma. Des circonstances du drame, Soir Info, informe que le mini car de transport de type Massa a quitté, le lundi 22 novembre 2021, Biankouma pour le village de Gan, situé à une vingtaine de kilomètres.

Mais au quartier Gomimpleu, le chauffeur a du mal à monter une pente. Ses nombreuses manœuvres et tentatives pour y arriver sont vaines. Le mini car incapable de monter la pente se lance dans le vide et se retrouve dans une cour commune située non loin de là. Les dégâts humains et matériels sont énormes. Des sources sur place font était de 3 morts et..Lire la suite ici