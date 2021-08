Nigeria : Un ministre demande l’exécution de 3000 condamnés à mort

Le ministre Aregbesola a révélé le nombre de criminels condamnés attendant leur exécution.

Rauf Aregbesola, le ministre nigérian de l’Intérieur, s’est plaint de la congestion dans les établissements pénitentiaires au Nigéria.

Le ministre a fait quelques recommandations sur la façon dont les gouverneurs des États peuvent aider à décongestionner les établissements de détention.

Le ministre Aregbesola a révélé le nombre de criminels condamnés attendant leur rendez-vous avec les bourreaux.

Le ministre nigérian de l’Intérieur, Rauf Aregbesola, lors d’une déclaration vendredi 23 juillet à Osogbo, dans l’État d’Osun, lors de l’inauguration du siège nouvellement construit du Service correctionnel nigérian (NCS), a exhorté les gouverneurs des États à signer les arrêts de mort des 3 008 criminels condamnés dans le pays en attente d’exécution. Il a conseillé aux gouverneurs de signer les mandats, en particulier ceux dont les appels avaient été épuisés et ne contestaient pas leurs condamnations, dans le cadre des mesures de décongestion des prisons à l’échelle nationale.

Il souhaite faire désengorger les prisons

Aregbesola a exhorté les États à partager le fardeau de la décongestion des établissements de détention. Il a déclaré que cela « consiste pour les gouverneurs des États à faire appel à la volonté de faire le nécessaire pour les condamnés à mort. Il y a actuellement 3 008 criminels condamnés qui attendent leur rendez-vous avec les bourreaux dans nos maigres locaux de détention. Cela se compose de 2 952 hommes et 56 femmes ».

D’autres voies moins radicales

Il a poursuivi en déclarant « dans les cas où l’appel a été épuisé et que les condamnés ne contestent pas leur condamnation, l’État devrait aller de l’avant, un, faire le nécessaire et clore leur affaire ; deuxièmement, libérer d’autres personnes pour des motifs de compassion, en particulier ceux qui ont vieilli en raison de leur longue période de détention, ceux qui sont en phase terminale et ceux qui ont été réformés et ont fait preuve d’un comportement exceptionnellement bon ; et troisièmement, commuer les peines d’autrui en peines d’emprisonnement à perpétuité ou en une peine spécifique.