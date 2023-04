Un parti politique veut destituer Seydi Gassama…le « mercenaire de Sonko »

Pour compter l’un des opposants les plus malhonnêtes du Sénégal, il faut inscrire en premier le nom de Seydi Gassama.

Cet homme qui a manœuvré urbi et orbi pour devenir le représentant d’Amnesty International au Sénégal ne cesse en réalité d’utiliser malhonnêtement la signature de l’organisation internationale non gouvernementale pour solder ses comptes personnels avec le régime.

Seydi Gassama qui n’a rien d’un personnage de la société civile est tout simplement un mercenaire d’Ousmane SONKO avec qui il partage une affinité régionaliste et politique.

Le rôle essentiel de Seydi Gassama n’a jamais été de s’attaquer aux pourfendeurs de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme ou de ceux de la Charte Africaine des Droits de l’Homme mais de toujours s’attaquer aux Gouvernement pour un Oui ou pour un Non ou d’être le bras armé et le porte parole de l’opposition.

Seydi Gassama n’a t-il pas défendu un présumé violeur alors qu’en droit de l’hommiste, il devait défendre les droits de la victime qui sont ceux d’avoir droit à un procès ?

Seydi Gassama a-t-il défendu l’inviolabilité du domicile de Farba Ngom incendié alors qu’il défend becs et ongles les délinquants du côté de certains opposants arrêtés pour avoir violé les droits de l’homme, les droits de propriété, les droits privés et publics et pour avoir dévalisé, volé et incendié les biens publics de l’État et privés de pauvres citoyens ?

Seydi Gassama ne se prononce jamais si son discours doit porter atteinte aux intérêts politiques de l’opposition par contre il pressé de l’ouvrir lorsqu’il faut bousiller la bonne image de l’État, de ses Institutions et de son Chef.

Ceci, ne peut plus continuer !

L’ Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene informera par une plainte, en amont ceux qui l’ont délégué à parler et agir en leurs noms et signatures pour exiger qu’il soit relevé et remplacé.

Maintenant en l’absence de réaction responsable de la part de ses délégants, nous prendrons nos responsabilités.

Me Diaraf SOW Juriste Administrativiste