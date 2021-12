Un partisan de Mary Teuw Niane descend Mansour Faye

Saint-Louis entre deux fleuves : un bilan illusoire et un projet de société ambitieux, réaliste et réalisable

Hier, la Place Abdoulaye WADE a été remplie pour abriter une belle parade du Candidat de BBY, Mansour Faye, destinée à « partager » son bilan à la tête de la Mairie, après plus de sept ans.

Pas loin de là, dans une Salle Prosper Dodds pleine à craquer, l’Alliance And Ak Mary Teuw Niane Liggèy Ndar tenait son forum sur le développement communal porté par le Programme Ambitieux Réaliste et Réalisable (PA2R) du Pr Niane.

Qui va discuter d’un bilan parasité par un défilé incroyable des engins et employés des Services techniques municipaux ? En face d’un parterre d’inconditionnels criant et hurlant un nom détaché du vécu collectif des citoyens d’une Ville traumatisée par des gestionnaires arrogants, hostiles à tout débat ou initiative conformes aux préoccupations véritables des populations.

Leur véritable objectif, comme d’habitude, était de faire semblant de traiter une question sérieuse tout en enroulant les populations dans des mises en scène et des slogans creux où l’immodestie le dispute au culot outrancier !

Comment peut-on substituer cette « foule » d’hier (moins de 5000 personnes) aux plus de 120 000 électeurs de la seule Commune de Saint-Louis et déclarer sans gêne que « Saint-Louis a déjà voté »?

Qui trompe qui, ou qui se berce d’illusions ?

Avons-nous tous oublié le fameux meeting de Me Wade en 2011, face au domicile de feu Cheikh Béthio Thioune, sur l’ancienne piste d’aviation, avec « plus de 3 000 000 de militants rassemblés et filmés » ? Pourtant, moins de trois mois après, son régime a été balayé par une lame populaire amenant un Macky Sall que peu de gens attendaient !

Qui ne se souvient des cortèges de « Ndiaga Ndiaye » de feu Ousmane Tanor DIENG déversant dans toutes les villes et contrées du Sénégal des centaines de milliers de partisans d’Abdou Diouf sévèrement battu en 2000, malgré les milliers de bœufs égorgés et les milliards dilapidés pour divertir les électeurs et fausser les élections ?

Réfléchissant sur tout cela, sur les facteurs objectifs qui sont la cause de la régression économique, sociale et culturelle de notre Ville, l’Alliance And Ak Mary Teuw Niane Liggèy Ndar, humblement mais fermement, s’est attachée hier à la « Salle Prosper Dodds » à conformer le PA2R à l’esprit et à la lettre du Code des Collectivités Locales actualisé par « L’acte 3 de la Décentralisation ».

Débattons d’idées claires, pertinentes et portant pour nous TOUS (fils et filles de Saint-Louis) les germes du développement véritable axé sur le patriotisme, la paix et le progrès social.

Hier, Saint-Louis a abrité, en vérité, une scène ludique de gestionnaires désavoués par l’écrasante majorité de leurs concitoyens et une veillée laborieuse mais sympathique de gens connus pour leurs compétences remarquables et leur engagement total et durable pour CHANGER la gestion misérable de notre Ville.

Mobiliser des foules est largement à la portée de tout apprenti politicien.

Se gargariser de slogans « guerriers » en dit long sur la panique réelle du camp du Maire sortant.

Faire venir de Dakar et de partout des Amis du Président après le séjour très politique et naturel de la Première Dame souligne le désarroi perceptible de ceux qui ont célébré hier, non pas leur bilan à la tête de la Commune de Saint-Louis, mais leurs adieux au théâtre de leurs multiples pillages!

Amadou TOURE,

Responsable politique

And ak MTN Liggeeye Ndar