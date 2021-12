Covid-19 : Le variant Omicron confirmé dans 23 pays (Oms)

Le nouveau variant Omicron a été confirmé dans 23 pays et leur nombre devrait augmenter, a informé l’Organisation mondiale de la santé (Oms). “L’émergence du variant Omicron a naturellement attiré l’attention du monde entier. Au moins 23 pays de cinq des six régions de l’Oms ont maintenant signalé des cas d’Omicron, et nous nous attendons à ce que ce nombre augmente“, a déclaré le directeur général de l’Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lors d’une conférence de presse virtuelle depuis le siège de l’organisation à Genève.

Par ailleurs, plusieurs groupes consultatifs de l’Oms se sont réunis, ces deux derniers jours, pour évaluer les preuves émergentes et hiérarchiser les études nécessaires pour répondre à ces questions. Les questions se posent encore sur l’effet d’Omicron sur la transmission, la gravité de la maladie et l’efficacité des tests, mais aussi sur les traitements et les vaccins, lit-on sur Senego.

Certains cas d’Omicron présenteraient des symptômes “légers” et les experts devraient avoir plus d’informations sur la transmission du nouveau variant dans les prochains jours.”Les données préliminaires suggèrent que le variant Omicron peut être plus transmissible. En termes de patients, il existe des cas allant de légers à graves. Il est toujours à l’étude pour savoir si cela provoque une Covid-19 plus grave“, a précisé la Dre Maria Van Kerkhove, responsable technique pour la Covid-19 à l’Oms.