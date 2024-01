Un pasteur ghanéen avoue avoir menti pour ses miracles et demande pardon

Le leader de l’église ‘International God’s Way Church’ basée au Ghana, le Pasteur Daniel Obinim, a présenté ses excuses aux Ghanéens, révélant que la plupart des choses qu’il a dites étaient fausses.

Le Pasteur dans une vidéo auto-enregistrée a confessé que beaucoup de choses qu’il a dites aux Ghanéens, y compris sa capacité à se transformer en animaux, étaient toutes fausses.

Obinim a déclaré qu’il est un vrai homme de Dieu et peut aider les gens, mais il n’a pas le pouvoir de faire certaines choses qu’il prétendait pouvoir faire.

Selon lui, ce qu’il dit parfois n’a même pas de sens pour lui.

“J’ai dit que je pouvais me transformer en n’importe quel animal et faire ce que je voulais aux gens. C’était une erreur. J’ai l’appel du Seigneur et grâce à mes prières, je peux vous aider, mais je n’ai pas le pouvoir de me transformer en animal et toutes les autres choses dont j’ai parlé. Je vous conseille de rompre toute relation qui ne vous sera pas bénéfique cette année. On m’a donné une deuxième chance et je l’ai saisie, alors saisissez la vôtre”, a-t-il déclaré.

Source AM