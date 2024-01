CAN 2023 : un prophète Ghanéen prédit que le Ghana ne gagnera aucun match

un prophète ghanéen fait une révélation « troublante » sur les Black Stars

Un prophète du Ghana, dont l’identité est inconnue au moment de la rédaction de ce rapport, a fait une révélation inquiétante sur les Black Stars du Ghana, qu’il prétend avoir reçue directement de Dieu.

Il affirme que les Black Stars du Ghprophèteana seront évincés de la phase de groupes actuelle de la CAN 2023 sans remporter un seul match lors du tournoi en cours.

On ignore si la vidéo a été enregistrée avant la défaite du Ghana lors de son premier match du Groupe B contre le Cap-Vert. De plus, l’homme de Dieu a prédit que le Ghana perdrait son match d’ouverture dans les dernières secondes. Néanmoins, il a exhorté les membres de son église et les chrétiens en général à prier et à prévenir le désastre imminent.

Pour tenter de valider ses capacités prophétiques, il a mentionné qu’il ignorait que le tournoi se déroulait en Côte d’Ivoire jusqu’à ce qu’il reçoive cette révélation. Par la suite, il s’est renseigné sur le lieu du tournoi auprès d’un de ses jeunes pasteurs, qui lui a confirmé qu’il se déroulait bien en Côte d’Ivoire. Cette confirmation a encore renforcé sa conviction que sa prophétie se réaliserait.

Source AM