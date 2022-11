Un Sénégal sans poisson…une réalisation de Macky Sall, selon

On trouve difficilement du poisson au Sénégal. « Le yaboye », poisson bon marché, bien prisé des ménages, devient rare. C’est la conséquence des autorisations irresponsables données par le régime de Macky Sall aux bateaux étrangers, de piller ces ressources transformées en farine de poisson pour servir d’intrants à l’élevage de saumon en Europe.

Pareil pour les canneurs qui pillent le thon. Notre mer et nos poissons sont à la merci de ces bateaux-usines des grands pays, Chine, Espagne, Corée du Sud, Russie pour les plus actifs ici. Évidemment certains de ces bateaux battent pavillon sénégalais et ceux de la Chine de la dynastie FayeSall en particulier.

Ceci explique les pirogues barsax qui voient des milliers de sénégalais mourir. Quand on ne peut plus pêcher, les plus téméraires tentent la traversée vers l’Europe. Voilà le travail de BBY et de ses ministres chargés de la pêche.

La pêche liquidée, on va s’attaquer aux filières industrielles notamment agro-alimentaires. L’AN doit enquêter, ou auditionner ou organiser des missions d’information dans les domaines suivants: la pêche qui emploie 600 000 personnes, la distribution des engrais et des semences, les Dirpas du sucre et le rôle de Elimane Lam, la filière tomate et celle du riz.

La souveraineté alimentaire ne doit pas être un vain mot.

Mamadou Lamine Diallo