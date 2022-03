Un togolais à la tête de l’Organisation internationale du travail (image)

L’ancien Premier ministre togolais a été élu directeur général de l’Organisation internationale du travail (OIT), a annoncé l’APS. Selon la même source, Gilbert Houngbo a été élu par le Conseil d’administration de l’OIT, composé de représentants des gouvernements, des travailleurs et des employeurs, lors de sa réunion à Genève ».

M. Houngbo « sera le 11e Directeur général de l’OIT et le premier Africain à occuper ce poste », informe-t-on. Actuellement président du Fonds international de développement agricole (FIDA), il est directeur général adjoint de l’OIT pour les opérations sur le terrain et les partenariats. Il entame son quinquennat le 1er octobre 2022, en remplacement du directeur général actuel, Guy Ryder, du Royaume-Uni, qui occupe ce poste depuis 2012.

Le Conseil d’administration de l’OIT est composé de 56 membres titulaires (28 gouvernements, 14 employeurs et 14 travailleurs) et de 66 membres suppléants (28 gouvernements, 19 employeurs et 19 travailleurs). L’OIT est la plus ancienne agence spécialisée des Nations unies. Elle a été fondée en 1919 et a pour mandat de promouvoir le travail décent pour tous. Elle compte 187 États membres.

Quatre autres candidats étaient en lice pour le poste de directeur général de l’OIT, dont Kang Kyung-wha (République de Corée) et Mthunzi Mdwaba (Afrique du Sud). Il y avait aussi Muriel Pénicaud (France) et Greg Vines (Australie).