Mamadou Seck : « Si Benno devient majoritaire rien ne changera pour Karim et Khalifa »

« La Dure réalité actuelle que MACKY a imposé aux 2K (Karim et Khalifa). Et rien ne changera de leurs statuts avant les législatives de 2022. Et si Benno redevient majoritaire, rien ne changera sur les 2K pour 2024, en sus du protocole de Liquidation de Sonko et de Barth ! Par conséquent 2 voies s’offrent à l’opposition : la Voie Pacifique pour imposer la majorité à l’Assemblée qui est la plus certaine, réaliste et réalisable pour corriger et redresser ce Pays. Ou la voie de la Rue, incertaine et qui peut aboutir à des dérives où l’armée prendra le pouvoir pour une transition incertaine et qu’on ne saurait pas à qui ça va profiter in fine ? Par conséquent, l’Opposition dans leur ensemble doit rester et être réaliste pour contourner les volontés du Monstre en face dans la paix durable en usant d’intelligence et non de petites calculettes d’égo perdantes », écrit Mamadou Seck dans une note parvenue à Xibaaru.