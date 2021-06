Une élève de Terminale meurt dans son sommeil à quelques jours du Bac

L’élève avait plus de 13 de moyenne annuelle, avant d’affronter avec cette « arme morale », l’examen du Baccalauréat session 2021. Elle, c’est Koala Élisabeth, en classe de Terminale D2, au Collège privé Patmos situé au quartier Séa-Yoro 2, à Guiglo, une localité situé à 600 Km à l’ouest d’Abidjan (Côte d’Ivoire).

Hélas, cette pauvre jeune élève, brillante et pleine d’avenir, n’atteindra plus jamais son but qui était d’être un jour, une grande dame de ce pays. Elle est décédée dans son sommeil, au foyer des sœurs catholiques de Notre Dame de la Consolation. Par conséquent, elle ne sera plus jamais présente dans la salle de composition, pour faire face au Bac prévu pour débuter, le mardi 29 juin 2021.

Mais c’est quoi cette triste histoire ? En effet, selon les informations recueillies sur place, de retour des cours de renforcement, à 14 h, le mercredi 9 juin 2021, Koala Élisabeth décide de se reposer dans sa chambre.

Plus tard, soit aux environs de 20h, ses amies décident de la réveiller, tout en la chahutant. Mais contre toute attente, leurs multiples tentatives sont vaines. Et là, toutes se rendront à l’évidence que leur camarade est décédée. Les pleurs fusent de partout. C’est la consternation totale dans la communauté éducative locale. Et surtout, chez ses camarades de classe qui, tous, sont inconsolables.

Il faut rappeler que la défunte, depuis la classe de 6e, réside dans le foyer des sœurs catholiques de Notre Dame de la Consolation de Guiglo. Là-bas, en dehors de ses qualités d’élève assidue, consciencieuse et studieuse, elle était également appréciée par toute la communauté chrétienne des deux paroisses de la ville de Guiglo. Connue qu’elle était, pour être dévouée à la cause religieuse. Cela, au regard de son engagement dans plusieurs mouvements chrétiens.