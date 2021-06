Accusé de fraude au brevet…le candidat rentre chez lui et se pend

L’histoire se passe en Côte d’Ivoire…un candidat présumé fraudeur au BEPC 2021, à Gohitafla se suicide

Un candidat au Brevet d’étude du premier cycle (BEPC) 2021, TBH Joël, soupçonné d’avoir fraudé à l’examen, s’est donné la mort par pendaison mardi 15 juin 2021, dans la localité de Gohitafla, à proximité de la clôture du lycée BAD.

TBIH Joël est en classe de troisième au collège privé Wepahamidji de Gohitafla. Ce dernier lors de la première journée de la composition lundi 14 juin, a été surpris avec les corrigés des épreuves de français et de physique chimie et avait pris la fuite.

” N’accusez personne pour ma mort, surtout pas mes parents. C’est parce que je n’ai rien fait à l’examen et vu que je devais aller en prison, j’ai préféré mettre un terme à ma vie “, a-t-il écrit dans une lettre qu’il a laissée, selon le proviseur du lycée moderne BAD de Gohitafla, Lamine Touré.

Il aurait été retrouvé aux environs de 8 h. La gendarmerie a ouvert une enquête.

Six présumés fraudeurs à Gohitafla dix autres à Zuénoula ont été mis aux arrêts par les forces de l’ordre, ont été mis aux arrêts par les forces de l’ordre. Plusieurs cas de fraudes ont été également signalés dans d’autres localités notamment à Abidjan (Marcory et Abobo au niveau des enseignants) et quatre présumés fraudeurs à Alépé.

Le ministre de l’Education nationale et l’Alphabétisation, Mariatou Koné a appelé le 04 juin 2021, lors du lancement des examens à grand tirage, a appelé à la conscience professionnelle de tous les acteurs et souligné qu’il n’y aura pas de tolérance pour les cas de fraude et de tricherie.

« Cette année, le mot d’ordre en vigueur sera la tolérance zéro. Tous ceux qui se rendront coupables d’actes indélicats subiront non seulement la rigueur de la loi mais s’exposeront à des mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au bannissement du système éducatif. C’est pourquoi, je voudrais en appeler à la conscience professionnelle de chacun des acteurs, maillons de la chaine des examens », a déclaré Pr Koné.

Les épreuves écrites du BEPC débuté lundi 14 juin s’achèvent mercredi 16 juin 2021. Les résultats sont attendus le 06 juillet 2021.