Paul Biya en colère convoque…l’ambassadeur de la Belgique

Le président de la République camerounaise, Paul Biya, est remonté contre l’Europe, en particulier la Belgique, pays dont il a fait convoquer l’ambassadeur, Eric Jacquemin, en poste au Cameroun.

Sur instructions du chef de l’Etat camerounais, Paul Biya, Eric Jacquemin, ambassadeur de la Belgique accrédité dans ce pays d’Afrique Centrale, a été convoqué par le ministre des Relations extérieures, Mbella Mbella Lejeune. C’est ce qu’a indiqué un communiqué de la diplomatie camerounaise, en date de ce mardi 15 juin 2021.

« Cette entrevue a été l’occasion pour le ministre d’exprimer la vive préoccupation ainsi que la protestation du gouvernement camerounais, face à la répétition des actes de vandalisme perpétrés par certains groupuscules d’individus, à l’encontre des biens de l’État du Cameroun (Chancelleries, Résidences, etc.) ou de ses officiels, en Europe en général, et en Belgique en particulier », a, selon Anadolu, déploré le ministère camerounais des Affaires étrangères.

Yaoundé a insisté vouloir « voir ses partenaires bilatéraux tenir leurs engagements en termes de respect de l’obligation de protéger les locaux des missions diplomatiques et consulaires étrangères découlant des Conventions de Vienne de 1961 et 1963, respectivement sur les relations diplomatiques et les relations consulaires », ajoutant que cette colère fait « suite à l’intrusion violente d’un groupe d’individus non encore identifiés dans l’enceinte de l’Ambassade du Cameroun à Bruxelles aux premières heures de la journée ».

Cette décision de convoquer le diplomate belge intervient au lendemain d’une manifestation organisée lundi par des membres de la Brigade anti-sardinards, dans les locaux de l’Ambassade du Cameroun à Bruxelles. Ce mouvement d’opposition est réputé être hostile au régime du chef de l’Etat camerounais, Paul Biya. Comme explications à cet à cet assaut, le diplomate belge évoque un piège tendu au personnel de l’ambassade par les manifestants, qui ont donné comme motif une demande de visa afin d’avoir accès aux locaux et commettre leur acte.