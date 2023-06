Côte d’Ivoire : une émigrée se fait voler 38 millions et…retrouve l’argent dans la forêt

Venue de l’Europe, Solange Gbollo Ozoua, a été victime d’un vol à la tire sur son chantier situé dans le village de Daliguépa, à environ 8 km de Gagnoa, mais a retrouvé la somme volée le lendemain dans la broussaille.

Après avoir épargné plus de 38 millions de francs cfa en Europe où elle réside, Solange Gbollo Ozoua a jugé nécessaire de se construire une villa chez elle à Daliguépa, village situé à environ 8 kilomètres de Gagnoa, sur l’axe Gagnoa-Oumé. Sur le chantier, à environ 200 mètres du village, elle a victime de vol, le vendredi 2 juin 2023.

Une partie de la somme en euros et le reste en CFA

A en croire le confrère AIP, la victime a pu retrouver son argent le lendemain, caché dans la broussaille du village, grâce à l’aide de la police nationale. En fait, son sac à main contenant la somme estimée à plus de 38,4 millions de francs CFA, comprenant une grande partie en euros et le reste en CFA, a été volé par le nommé B.D.Y. Hermann.

D’après la police, le voleur, qui est un ami du cousin de Mme Gbollo, qui travaille comme maçon sur le chantier, a profité du moment où elle détournait son regard et discutait avec une amie pour dérober le sac et prendre la fuite. Lorsque la dame s’est rendue compte du vol, elle s’est dirigée vers le village pour donner l’alerte et a informé le commissariat du premier arrondissement de Gagnoa. Mais le voleur était déjà loin et avait franchi le corridor Gagnoa-Oumé, situé près du village de Daliguépa.

Après son arrestation, il a avoué les faits et plus de deux millions de francs CFA ont été retrouvés en sa possession

Le lendemain samedi 3 juin 2023, le voleur présumé a été localisé à Lahouda, à 25 km de Gagnoa sur l’axe Gagnoa-Oumé. Après son arrestation, il a avoué les faits et plus de deux millions de francs CFA ont été retrouvés en sa possession. Interrogé sur la destination de la somme manquante, B.D. Yves Hermann a déclaré n’avoir vu que les deux millions de francs CFA. Il a expliqué aux policiers qu’il s’était débarrassé du sac dans la broussaille après son acte.

Les exploits de la BAC salués

Une recherche effectuée dans la broussaille à Daliguépa a permis de retrouver le sac à main. Le commissaire divisionnaire Boa Kouassi Jean, préfet de police du Goh-Djiboua, a ironiquement déclaré avec joie que la plus grande partie de l’argent était dans une poche du fond à l’intérieur d’un sachet noir, que le voleur n’avait apparemment pas vue. Il a salué les exploits de la Brigade anti criminalité (BAC) depuis l’arrivée de leur nouveau commandant en octobre 2022.

B.D.Y. Hermann et l’aide-maçon, cousin de Mme Gbollo, ont été conduits à la maison d’arrêt de Gagnoa en attendant leur jugement afin d’éclaircir tous les détails de cette affaire, qui a été gérée avec « sérénité et patience », selon le commandant Té de la Brigade anti criminalité.

Source Linfodrome