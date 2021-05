Une femme enceinte demande son mec en mariage…la toile s’enflamme

Une femme enceinte s’agenouille pour demander en mariage son petit ami, les internautes s’indignent

La demande en mariage d’une femme enceinte à son petit ami a suscité plusieurs réactions sur les médias sociaux.

Un utilisateur de Twitter a partagé la photo qui montre la jeune femme à genoux avec une bague en main.

This is beautiful. Fellas remember… WE are the prize! pic.twitter.com/DRrSiYdk5Y

— Bobcat Mag (@MagnumJackson) May 13, 2021

Son petit ami, qui n’avait rien vu venir, a été très surpris. On le voit avec la main sur sa bouche, sans doute parce qu’il ne croyait pas que sa petite amie pouvait aller « aussi loin » pour montrer à quel point il compte pour elle.

Sur Twitter, plusieurs internautes ont exprimé leur mécontentement face au choix de cette jeune femme.

« Non. Mesdames, ne faites jamais ça ! Ayez un peu de fierté et de respect de soi ! », a commenté une internaute.

« Je préférerais être écrasé 5 fois par un véhicule à 18 roues », a réagi un autre.

« Enceinte et faire une demande en mariage ? !??! Je préfèrerai mourir. »

« Faire une demande en mariage étant enceinte ? Seigneur, s’il vous plaît, ne me laissez pas me rabaisser à ce point un jour. »