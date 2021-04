Une femme mariée escroque 8 millions à son ex-copain

Awa Seck risque six (6) mois de prison ferme. Elle a été jugée, hier, pour escroquerie. Mariée à une autre personne, elle a roulé dans la farine son ex-copain, relate Les Échos dans sa livraison du jour.

Selon le quotidien, elle s’était rapprochée de son ex Mbaye Seck, lui faisant croire qu’elle a décroché un marché de viande auprès d’un directeur général. Ayant réussi à gagner la confiance de sa victime qui lui remettait de l’argent estimé à 143 millions Fcfa. Après avoir encaissé les sous, Awa Seck est revenue lui faire croire que le marché dont elle lui parlait n’était que leurre. « Elle me doit 8 millions. Par contre, les 143 millions visés sur PV sont les investissements et les commissions que je devais recevoir », a déclaré le plaignant.

Aux dernières nouvelles, renseigne le journal , Awa Seck sera édifiée le 21 avril prochain.