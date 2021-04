Neymar va prolonger son contrat avec le PSG !

Depuis quelques semaines, la prolongation de Neymar n’est plus qu’une question de timing, selon de nombreuses sources. Rien n’empêchera le brésilien de poursuivre l’aventure du côté du PSG. L’Équipe annonce qu’il pourrait même prolonger son contrat jusqu’en 2027.

Selon Paris-supporters, Neymar se « sent chez lui » et assure que la prolongation n’est plus un problème. En somme, Nasser Al-Kelaïfi et Neymar ne cachent plus ce secret qui n’en n’était de toute façon plus vraiment un. Le club serait tenté d’officialiser la prolongation de sa star avant la demi-finale aller face à Manchester City.

Ce jour, L’Équipe annonce que Neymar pourrait prolonger son contrat non pas jusqu’en 2026 comme annoncé jusque-là, mais en 2027 via des clauses et des accords préalables.