Blessé…Neymar forfait contre le FC Barcelone !

Blessé aux adducteurs, Neymar ne sera pas en mesure de jouer mardi prochain à Barcelone pour le huitième de finale aller de Ligue des champions.

L’attaquant brésilien du PSG est sorti de l’hôpital américain, à Neuilly-sur-Seine, ce jeudi, peu après 14 heures, la mine sombre et triste. Selon son entourage, les examens radiologiques passés ont confirmé ceux cliniques de la veille, après le match de Coupe de France à Caen (1-0) : il souffre d’une lésion de grade 2 aux adducteurs et sera officiellement forfait pour le déplacement du PSG à Barcelone, mardi prochain, en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Mercredi soir, la tendance était déjà très pessimiste, mais le club voulait conserver un espoir en attendant les examens médicaux, espérant que la blessure soit moins sérieuse, informe L’équipe.

Neymar est effectivement indisponible pour les quinze prochains jours et un point sera fait à cette échéance. Mais il n’est pas encore certain qu’il sera prêt à 100 % pour le huitième de finale retour, au Parc des Princes, le 10 mars.