Alvaro Gonzalez en rajoute une couche et charge sévèrement Neymar

La prolongation du classico PSG – Olympique de Marseille. L’altercation entre le défenseur espagnol Alvaro Gonzalez et la star brésilienne Neymar continue de plus belle. Cette fois ci, c’est l’olympien qui se défend encore : « Nous avons passé un mauvais moment, pas seulement moi, ma famille et mon environnement. Mon numéro de téléphone a fuité. Les adresses de ma maison, l’adresse du travail de mes parents, les voitures avec lesquelles nous nous déplaçons dans Marseille ont été divulguées. Si je lui avais dit quelque chose, cela serait apparu dans toutes les caméras.

J’étais supérieur à Neymar dans ce match, je l’ai fait sortir de ses gonds et il a été impuissant ce jour-là. Il faut savoir digérer les défaites, il faut savoir perdre et savoir quand les choses ne sont pas bien faites.

Le match en général était assez regrettable, avec toutes sortes de provocations. Neymar m’a dit qu’il gagnait en un jour ce que je gagne en un an, et c’est vrai. Je lui ai dit que j’étais très content de mon salaire. Tout le match de Neymar ce jour-là était regrettable, plein de provocations. Je n’ai fait aucune insulte raciste, je ne permettrai pas que ma carrière de footballeur et que ma personne soient humiliées. Neymar ne mérite rien de moi, ni mon respect ni rien ».