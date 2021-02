Adama Gaye : « Le régime de Macky vit ses derniers jours »

Il en est désormais réduit à chercher des…explications pour comprendre pourquoi, malgré les suspicions voire les charges, lourdes et graves , qui pèsent sur Ousmane Sonko, l’un de ses adversaires politiques les plus coriaces, il ne se trouve plus personne de crédible pour prendre la défense des accusations qu’il ourdit contre lui.

Sommes-nous en face de ce qu’on appelle le syndrome de Stockholm, ce phénomène psychologique observé chez des otages ayant vécu durant une période prolongée avec leurs geôliers et qui ont développé une sorte d’empathie, de contagion émotionnelle vis-à-vis de ceux-ci, selon des mécanismes complexes d’identification et de survie?

Les foules qui épousent la cause de Sonko refusent toute rationalité. Elles renvoient à celles du Liberia qui lors de l’élection présidentielle ayant porté au pouvoir le plus grand criminel du pays, chef de guerre sanglant, Charles Taylor, accouraient à ses meetings électoraux, en clamant: “Il a tué mon paa, je vote pour lui; il a tué ma maama, je vote pour lui!”.

On peut même penser que plus le régime de Macky SALL l’acculera, faits et preuves à l’appui, même avec des documents visuels l’incriminant, moins il aura de prise sur ses supporters.

Il ne reste plus qu’à le finir. Deviennent risibles les analyses de tel chroniqueur, pourtant talentueux, qui suggère qu’Ousmane Sonko aurait dû avouer qu’il a péché par…virilité pour espérer ramasser les votes de ses compatriotes. Ou les manœuvres de telle femme intellectuelle, fine littéraire, s’étouffant qu’on ne tire pas sur Sonko alors qu’elle ne s’offusque jamais sur les dérives du pouvoir, y compris sexuelles. Sans oublier que la faute alléguée du néo-politicien intervient dans un contexte où l’économie a fini de battre de l’aile, le Président est incognito, un de ses ministres mouillés dans un scandale de drogue, les forces de sécurité exténuées et délégitimées à force de torturer les citoyens et que l’avenir est on ne peut plus sombre.