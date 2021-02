Manif des Pro-Sonko : Patriotisme ou vandalisme ?

Patriotisme ou vandalisme ?

Ce lundi 08 février, les sénégalais ont assisté à des scènes de violences inouïes exercées sur les citoyens de Dakar qui vaquaient paisiblement à leurs occupations. Ce banditisme politique, perpétré par les militants du parti Pasteef est aux antipodes du patriotisme. Ces déclarations incendiaires et ces actes de vandalismes renseignent davantage sur ce parti dont les militants ont un goût prononcé pour la pyromanie. Ces actes dignes d’un autre âge montrent nettement une compréhension à l’envers du mot « patriotisme » utilisé comme emballage au projet politique de leur « messie » M. Ousmane SONKO . Cette méthode de lutte basée systématiquement sur la destruction de biens publiques et de biens appartenant à autrui est puisée dans la stratégie nocive des partis évoluant sous d’anciens systèmes ou les pouvoirs en place refusaient d’asseoir un cadre de dialogue politique et social. Cette utilisation de l’argument de la violence attire l’attention de tous les démocrates de ce pays sur le fait qu’au Pasteef le mot « patriotisme » est loin d’être un idéal mais plutôt un simple slogan dépourvu de tout fondement programmatique alternatif. Fort de ce constat, tous les démocrates épris de justice, soucieux de la préservation de l’Etat de droit et de la paix sociale doivent condamner énergiquement cette tendance à utiliser les émeutes comme réponse à une convocation pour les besoins d’une enquête relevant d’une affaire civile. Par conséquent le mouvement « Y’en a marre » militant pour un sénégalais de type nouveau et le mouvement Frapp France dégage qui a toujours opté pour des manifestations non violentes, doivent se démarquer et dénoncer radicalement ces méthodes de gangstérisme politique afin de rester fidèle à leur ligne de conduite. Cependant toute autre attitude de leur part face à ces événements serait considérée comme un coup de poignard porter dans le dos de la justice de notre pays.

En revanche le seul combat qui mérite de mobiliser la jeunesse sénégalaise est ni plus ni moins que celle de la lutte contre la COVID 19 qui demeure un ennemi redoutable face à la vie de nos concitoyens, à l’économie de notre pays, bref à tous les secteurs d’activités porteurs de croissance. Aujourd’hui, la seule arme citoyenne qui reste valable est l’éradication de cette pandémie destructrice. Et pour ce faire, le respect scrupuleux des mesures barrières édictées par les autorités compétentes est nécessaire.

Pape THIAM

Responsable politique

Aux Parcelles Assainies