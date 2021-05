Une maman appelle à l’aide…ses 2 enfants ne cessent de grossir

Les parents de deux enfants qui ne cessent de prendre du poids sont inquiets et ne savent plus à quel sain de vouer.

Selon leur histoire partagée par Afrimax, ces enfants sont nés normalement, mais après un certain temps, ils ont commencé à prendre excessivement du poids.

« Mon fils de 5 ans est né sans problème par voie naturelle, mais il n’a cessé de prendre du poids. Il prend du poids chaque jour. Vous pouvez même vous asseoir avec lui et constater qu’il a pris 2 kilos en une heure. Parfois, la situation empire et il ne peut même plus se tenir debout ou marcher. Où qu’il aille, nous devons le soulever.

Il est trop gros et une personne ne peut même pas le soulever seule. Il a le poids de 6 enfants de son âge. Parler est l’une des choses qu’il n’aime pas du tout car son poids bloque son cou et il n’est pas facile pour lui de parler.

Notre enfant d’un an est également gros. Elle est aussi grosse que son frère. Les voisins se moquent toujours de moi, affirmant que je n’aurais jamais dû me marier parce que je porte malheur. Nous sommes allés d’un hôpital à l’autre mais les médecins ont dit qu’ils ne souffrent d’aucune maladie.

Mon fils avait 2,5 kilos à la naissance. C’était un petit bébé. Au cours de son premier mois, ses conditions de vie étaient plutôt normales. Mais entre 6 et 9 mois, les choses ont commencé à devenir irréelles. Il a commencé à grossir de jour en jour, au point de peser 30 kilos. Aujourd’hui, il a 5 ans et pèse plus de 100 kilos. »