Cameroun : un prof recherché pour avoir enceinté 4 élèves

Sa photo fait le tour des réseaux sociaux. Yaya Dude est actuellement le professeur le plus recherché du Cameroun. Conseiller d’orientation au Lycée d’Etoug Ebé, il est accusé par 4 filles élèves d’être l’auteur de leurs grossesses. Problème, le professeur futur papa a disparu. Il ne vient plus à l’école et ses « chéries » cherchent ses traces partout au Cameroun.

« Il était professeur plus particulièrement conseiller d’orientation au lycée d’Etoug Èbe. 4 élèves se plaignent de les avoir enceintées. Depuis des jours il ne passe plus à l’établissement. Il était plus connu sous le nom de Yaya Dude », peut-on lire sur la page de Boris Bertolt.

Dans sa fugue, elle tombe sur un drogué qui l’enferme pendant 3 jours

Elle s’appelle Indy Invana. Elle avait quitté le domicile familial (situé à Simbock Yaoundé) le 28 avril 2021. L’élève en classe de troisième selon les recoupements de la rédaction de CamerounWeb avait refusé de se soumettre à une punition de ses parents. Plus de trois jours après sa disparition, sa mère qui avait donné l’alerte confirme son retour à la maison. Loin d’être satisfaits, les internautes s’interrogent sur les motifs réels de cette fugue. En effet dans sa première version, la mère de l’adolescente laissaient croire aux abonnés de David Eboutou que Indy s’était réfugiée chez une de ses camarades pendant trois jours.

« Bonsoir Mr Eboutou. Juste vous informer que ma Fille vient d’être retrouvée. Elle a fugué à la maison et est allée se cacher chez sa camarade. Je ne saurais comment vous remercier pour votre soutien merci infiniment et soyez Béni « .

Acculée par les interrogations, elle finit par changer de version. Sa fille dans sa fugue serait kidnappé par un drogué qui l’aurait enfermé dans une chambre pendant 3 jours. « Il faut sensibiliser les jeunes s’il vous plaît monsieur Eboutou.

Ma Fille en fuguant la maison pour qu’on ne lui frappe pas, a été séquestré par un drogué ce jour là dans la nuit. Donc le gars a enfermé ma fille chez lui pendant 3 jours.

Apres votre annonce et Après les enquêtes de la Gendarmerie qui a réussi a mettre la main sur le Gars et récupérer la fille, Le gars est actuellement enfermé à la Gendarmerie Et sera déféré à la prison principale de Yaoundé Nkodengui Lundi.

En fait, la première version que je vous ai donne était une fausse information que j’ai reçu par ma petite Sœur qui n’était pas encore bien informée », révèle-t-elle.