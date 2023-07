Une pirogue avec 150 migrants à bord serait portée disparue

Les drames en mer s’enchainent. Alors que l’on n’a pas encore fini de pleurer les 17 morts suite au naufrage survenu au large de Ouakam. Dans sa parution de ce mardi, Bes Bi rapporte la disparition d’une embarcation, avec à bord 150 migrants.

La pirogue qui est partie de Fass Boye pour rejoindre l’Europe est introuvable depuis 15 jours. Et depuis lors, aucune nouvelle d’eux. Et pis, c’est la quasi totalité de ces jeunes qui sont partis à l’aventure dans cette embarcation de fortune sont issus de la commune de Fass Boye, informe le journal.

Le quinquagénaire Pape Diop pleure déjà son fils de 18 ans Khadim qui fait partie des membres de l’équipage. « Cela fait quinze jours qu’ils sont partis et on n’a aucune nouvelle d’eux. Mon fils ne m’a même pas avisé de son départ. Je me suis réveillé et je ne l’ai pas vu dans sa chambre. C’est après que j’ai su qu’il est parti », a confié ce papa, déboussolé.