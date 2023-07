Revue de presse : Le naufrage à Ouakam à la une

Les quotidiens s’émeuvent, dans leur livraison de mardi, de l’accident maritime à l’origine de la mort de 18 personnes au large de Dakar.

Les victimes présentées comme étant des migrants ont trouvé la mort dans le chavirement d’une pirogue, dans la nuit de dimanche à lundi, à hauteur de Ouakam, sur la façade atlantique de Dakar.

Les passagers, dont le nombre reste une énigme, étaient des ‘’candidats à la migration’’, selon les mêmes sources.

‘’L’émigration irrégulière continue de faire des victimes’’, note Le Soleil, qui écrit : ‘’Vraisemblablement, l’embarcation de fortune et ses passagers voulaient rallier l’Europe.’’

‘’La pirogue serait partie de Thiaroye’’, dans la région de Dakar, rapporte Sud Quotidien en citant le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome.

Le même journal relaye les réactions de plusieurs leaders politiques, dont le député et ancien ministre Thierno Alassane Sall. ‘’Il y a une cause politique et économique indéniable dans la volonté de beaucoup de jeunes d’aller émigrer en Occident. Sur le plan politique, l’industrialisation de notre pays est plombée par la mauvaise gouvernance’’, analyse M. Sall en tentant d’expliquer les meurtrières tentatives des migrants d’entrer en Europe à bord de pirogues.

‘’Pour sa part, le chef de l’Etat, Macky Sall, après avoir présenté ses condoléances aux familles et proches des victimes, a exprimé sa profonde douleur’’, lit-on dans WalfQuotidien.

‘’Le nombre de candidats à l’émigration clandestine ne cesse de se multiplier au Sénégal. Au moment où la Marine nationale repêchait des corps sans vie à la plage de Ouakam, des dizaines de jeunes tentaient d’embarquer dans une pirogue, lundi, à Diogo (région de Thiès), pour rejoindre l’Europe’’, note L’Observateur.

Le Quotidien relaye la promesse faite par le ministre de l’Intérieur de ‘’traquer les passeurs et [de] les attraire en justice’’.

‘’Est-ce une coïncidence ? Après les drames de Saint-Louis et de Ouakam, qui ont fait presque une trentaine de morts, le Premier ministre va procéder, ce jeudi, à la validation politique de la Stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière’’, signale Le Quotidien.

L’‘’offre démentielle’’ d’Al-Nassr à Sadio Mané

Cette initiative du gouvernement sera ‘’un tournant décisif dans la prise en charge de la lancinante problématique de la migration irrégulière’’.

‘’Pourquoi, malgré les nombreuses mises en garde et les drames récurrents de la migration, les jeunes continuent-ils de braver la mer pour fuguer vers un ailleurs qu’ils croient meilleur’’ que leur pays ? se demande Tribune.

‘’Qui ou quoi pour mettre fin à cette hécatombe ?’’ s’interroge le même journal.

Bés Bi Le Jour annonce que ‘’150 migrants [ont été] portés disparus’’, après qu’une pirogue est partie de Fass Boye, dans la région de Thiès (ouest), ‘’depuis quinze jours’’.

Concernant les autres sujets, L’As consacre un dossier aux femmes qui ont fait une déclaration de candidature à l’élection présidentielle sénégalaise de 2024.

Il s’agit des anciennes ministres Aminata Assome Diatta et Aïda Mdodj, d’Anta Babacar Ngom et de l’ancienne Première ministre Aminata Touré, ‘’ces amazones [qui] sont sur le pied de guerre pour défier l’histoire politique du pays et donner au Sénégal sa première femme présidente de la République’’.

Le journal Record s’est intéressé à ‘’l’offre démentielle’’ qu’Al-Nassr, un club de football saoudien, a faite à Sadio Mané.

‘’Al-Nassr aurait soumis une offre de 39 millions d’euros (environ 25 milliards de francs CFA) pour convaincre le Bayern de lui céder Sadio Mané […] L’ailier des Lions du Sénégal profiterait aussi de ce transfert, puisque les Saoudiens lui proposeraient pas moins de 650.000 livres (494 millions de francs CFA) par semaine’’, écrit Record.

Stades annonce, en parlant d’Ismaïla Sarr, qu’‘’après avoir passé avec succès sa visite médicale, hier, en Allemagne, l’international sénégalais a signé […] un contrat de cinq ans avec l’Olympique de Marseille’’.

‘’Cela s’est vite fait entre Ismaïla Sarr et l’OM’’, commente Record, estimant que ce transfert survient au moment approprié pour ‘’le virevoltant ailier’’.