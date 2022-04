Une plainte déposée contre l’ancien DG de la Sn Hlm…pour détournement

L’ancien directeur général de la Sn Hlm et actuel patron de la Sicap, Mamadou Kassé est sous le coup d’une plainte avec constitution de partie civile. Visé en même temps que Ousmane Ba, représentant de la société Fatkha immobilier, il est poursuivi pour « association de malfaiteurs et de détournement de deniers publics ». Libération qui donne l’information, renseigne que c’est Ramatoulaye Sina Gaye, déléguée du personnel et représentante du syndicat des travailleurs de la Sn Hlm-section Cnts, qui a initié la procédure.

La plainte, qui accuse le duo d’association de malfaiteurs et de détournement de deniers publics, porte la signature de Me Djiby Diagne agissant pour le compte de Ramatoulaye Sina Gaye, déléguée du personnel et représentante du syndicat des travailleurs de la Sn Hlm-section Cnts. Le 2 janvier 2019, alors que Mamadou Kassé était directeur général de la Sn Hlm, le conseil d’administration l’a autorisé à céder « l’immeuble R+7 en cours de construction, objet des Tf numéros 6314/DK et 6358/DK, sis au Boulevard du Général De gaulle pour un montant de 823.965.651 F Cfa à la société Fatkha immobilier ».

Dans la plainte qui se veut formelle, il a été relevé que : « La cession des immeubles est entachée d’une fraude manifeste de nature à asseoir les infractions visées ». Le conseil de la déléguée du personnel et représentante du syndicat des travailleurs de la Sn Hlm-section Cnts, enfonce le clou : « (…) Toujours dans leur intention de frauder, la direction générale (ndlr, l’ancienne) a fait diligenter un rapport d’expertise Sady et Thiam. (…) ».