Une société française impliquée dans l’incendie au Building

Un incendie s’est déclaré, hier, au 10e étage du building administratif. Mais, le feu a été très vite maîtrisé par les sapeurs-pompiers.

Selon Libération qui donne la nouvelle, le feu a été manifestement causé par des travaux entamés sur le site par l’entreprise Dooke. Cette société qui a son siège en Courcouronnes (France), devait procéder à des travaux d’entretien sur la façade du bâtiment.

Or, indique toujours le journal, à un moment ses ouvriers ont utilisé un chalumeau pour faire des soudures. Heureusement, et grâce au dispositif anti-incendie installé depuis la réhabilitation du bâtiment, le feu a pu être circonscrit et le personnel évacué en toute sécurité. Des huissiers ont été commis afin de faire des constats et dégager ainsi toutes les responsabilités dans cet incendie.