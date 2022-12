Incroyable ! Une usine installée dans le quartier résidentiel de Saly

SALY : UNE USINE INSTALLÉE DANS UNE RÉSIDENCE SOUS L’OEIL DE LA SAPCO

Pots de vin ? Nuisances sonores en plein quartier résidentiel. Qui se moque de qui et qui paie qui ?

Il est 9 heures 20 du matin. Un vacarme sonore s’abat sur ce quartier résidentiel de Saly : boum, clac, ding, vroum, vrrrrououoummm… « Une machine surement défectueuse, vu le bruit qu’elle produit », se désole un habitant. « On n’en peut plus », s’exclame la voisine qui rajoute : « Le propriétaire d’à côté a changé son billet d’avion pour partir au plus vite ». La station balnéaire loge aussi des résidents étrangers. « Cela ne peut plus durer », s’insurge le président du Conseil syndical.

Pourtant, ces nuisances sonores durent depuis plus de six mois. La construction d’une villa de deux étages dans le terrain voisin s’achève en mai. Le bruit continue, les voisins pensent que c’est pour le chantier sur place mais désespèrent de voir d’autres maisons surgir derrière le grand mur séparant les propriétés. L’autorisation de construire permet six villas prévues sur ce terrain ce qui ne laisserait plus ni jardin ni terrasse extérieur.

Jusqu’à ce qu’une voisine voit fin octobre depuis sa fenêtre à l’étage ce qui se cache derrière le mur et le bruit : Les parpaings séchés sont emmenés par des charrettes et des grands camions sur des chantiers extérieurs. Il s’agit donc d’une fabrication industrielle de briques en pleine zone résidentiel et touristique qui est, pourtant, sous la surveillance de la SAPCO. Une femme de ménage a même vu certains des ouvriers d’à côté travailler sur le chantier du grand supermarché Carrefour pas loin !

Cette situation (« on fabrique des briques pour Carrefour et nous supportons le bruit ! ») pousse les habitants à l’action. En effet, les propriétaires demandent au syndic de contacter le propriétaire du chantier pour que le vacarme sonore s’arrête. Le représentant du syndic du quartier résidentiel prend alors contact avec le chef de chantier. Seulement, cela prend du temps pour le rencontrer.

Finalement, le chef du chantier (Patrick Mendy) accepte de se montrer. Il s’excuse de la nuisance sonore, expliquant qu’il livrait pour son chantier à Ngaparou où il construit une autre maison mais que dorénavant les parpaings seront fabriqués uniquement pour la construction des villas restantes dans la résidence. Il propose même des heures fixes pour le bruit. Le Conseil syndical se réunit et pense que pendant peu de temps encore on va supporter les nuisances de neuf à treize heures et que les voisins pourront au moins bénéficier d’un après-midi calme à la piscine qui se trouve à quelques mètres de la bétonneuse.

Contre toute attente, le bruit continue, et hors des plages horaires convenues. Le Président du Conseil Syndical appelle le chef de chantier quotidiennement pour lui rappeler son engagement, sans succès. Excédés, les copropriétaires décident de porter plainte et en chargeant le syndic de le faire puisqu’il est rémunéré pour représenter la résidence. Pendant quelques jours, le calme règne. En fait, c’est la SAPCO qui s’est aperçu du chantier et des gros camions et qui a fait arrêter les travaux.

Le représentant du syndic du quartier résidentiel a envoyé une lettre, datée du 20 novembre 2022 à la SAPCO, au commissariat de Saly et à la DESCOS à Mbour. Mais la convocation du chef de chantier à la police n’apporte rien. Selon le représentant du syndic présent lors de la convocation, la police, contrairement à la Sapco, ne verrait pas d’inconvénient puisque le chef de chantier aurait montré le permis de construction.

En tout cas, des plages horaires ont à nouveau été fixées. Elles seront plus ou moins respectées dans les jours qui suivent. Le bruit continue, mais le tas de parpaings n’augmente pas. Désormais, c’est une camionnette qui sort plus discrètement la marchandise et, de temps en temps, un gros camion.

Le 8 décembre, lors d’une réunion du conseil syndical, certains propriétaires veulent signer une pétition, d’autres pensent à porter plainte à titre individuel. La presse, mise au parfum, entame une investigation.

Ainsi, le responsable de la SAPCO promet-il de se déplacer pour s’enquérir de la situation. Le lendemain (ce vendredi), la bétonneuse est à l’arrêt et un tas de briques est dans la cour. Ce jour, personne ne travaille. Donc, si un responsable venait : pas de preuve. Que des photos.

Le lendemain, un gros camion arrive et emmène les parpaings.

Affaire à suivre.

Source AN-NEWS