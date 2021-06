Urgences panafricanistes dit non à la hausse des prix des médicaments

L’accès à un système sanitaire de qualité est un droit pour tous sans exception. Mais au Sénégal, se soigner est devenu un luxe. Au Sénégal, même en état d’urgence c’est la caisse ou la morgue :

– La petite Aicha Diallo qui était en classe de 5ème est morte parce que sa famille n’avait

pas 200.000 F pour payer son opération.

– En moyenne 5 femmes meurent tous les jours en donnant la vie faute de prise en charge

et d’infrastructures sanitaires de qualité.

Combien d’autres sénégalais meurent tous les jours par faute de moyens ? Comme si toutes ces vies comptaient peu, l’état du Sénégal veut anéantir notre population par une FLAMBEE DES PRIX DES MEDICAMENTS. Les prix des médicaments ont presque doublé dans un pays touché par une crise covid19 et dont les revenus ont relativement baissé.

TARDYFERON qui coûtait 2793 F, coûte 4448 F aujourd’hui ; DYNAMOGÈNE AMPOULE qui coûtait 3790 F coûte désormais 6093 F ; NURAVIT SIROP est passé de 2369 F à 3805 F ;

ESCODYNE CP EFF est passé de 1773 F à 2451 F ;

La GAMME BIOFAR est passée de 2750 F à maintenant 4425 F. La liste est loin d’être exhaustive !

Thomas Sankara disait « il nous faut choisir entre l’eau potable pour tous ou le champagne pour quelques un », Macky Sall et son gouvernement ont choisi le champagne.

Les fonds politiques de Macky Sall, le budget du COUD détourné par Cheikh Oumar Hann, les gaspillages politiques inutiles etc. auraient certainement pu servir à subventionner les médicaments vendus dans nos pharmacies ; En vérité nos Politicovirus tuent plus que le coronavirus. Leurs irresponsabilités et leurs absences totales du sens de la priorité sont les principales causes de nos maux.

Nous rappelons au gouvernement du Sénégal qu’aucun pays ne saurait émerger sans un capital humain en bonne santé. Par conséquent nous les exhortons :

Dans un premier temps à faciliter l’accès à la santé à la population en réduisant les dépenses publiques inutiles de l’état. Le peuple ne devrait être victime de votre désir de satisfaire vos petits plaisirs.

Dans un deuxième temps à se pencher sur la question de la souveraineté en favorisant la production de médicament, sachant que la production locale africaine ne représente que 3% de la production mondiale.

Nous appelons nos populations à rester mobiliser et refuser de payer les conséquences d’une mauvaise gestion de notre pays.