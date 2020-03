Urgent : Boris Johnson vient d’être testé positif au Coronavirus

Il y a quelques minutes, le Premier ministre, Boris Johnson, a confirmé qu’il avait développé des symptômes bénins. Il avait une température et une toux persistante au cours des dernières 24 heures. Sur les conseils du médecin-chef, il a pris un test qui est retourné positif pour le coronavirus. Johnson a déclaré qu’il s’auto-isolait et qu’il travaillait à domicile. Il continuera à diriger la lutte nationale contre le virus.

Il a remercié le NHS et tous ceux qui travaillent pour maintenir le pays dans la pandémie et a réitéré que rester à la maison est fondamental pour arrêter la propagation du virus.