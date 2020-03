Le dispositif mis en place par les autorités sanitaires après le signalement de plusieurs cas de coronavirus à Touba,semble porter ses fruits selon les propos du Docteur Aloyse Waly Diouf, qui s’exprimait sur les ondes de la Rfm.

« Il y a eu moins de cas à Touba ces derniers jours », reconnaît le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de l’action sociale, sur Rfm matin. Pour ce qui est des cas communautaires relevés à Thiès, « On veut reproduire ce dispositif pour éviter la propagation. Pour aider les acteurs de santé, de la région médicale et renforcer la sensibilisation », dit-il.