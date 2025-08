SAMES : Les médecins fixent leurs priorités et réclament des engagements concrets de l’État

Le Comité exécutif national du Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes du Sénégal (SAMES) a dévoilé ce samedi 2 août 2025, au Centre hospitalier national universitaire de Fann, ses priorités syndicales pour les prochains mois.

Face à la presse, les responsables syndicaux ont réitéré leurs principales revendications et exhorté les autorités à passer des promesses aux actes. Le Dr Daouda Koly, secrétaire général de la zone de Sédhiou, a insisté sur l’urgence de mettre en œuvre les engagements inscrits dans le Pacte national de stabilité sociale et d’émergence durable, notamment le recrutement spécial de praticiens dans la fonction publique, la mise en compétition des postes de responsabilité avec des profils clairement définis, ainsi qu’une gestion plus démocratique des ressources humaines dans le secteur de la santé.

Le syndicat place également trois chantiers majeurs au cœur de son agenda : l’instauration d’un statut spécial pour les médecins, pharmaciens et chirurgiens-dentistes, l’augmentation des salaires jugés parmi les plus bas de la hiérarchie A spéciale, et la revalorisation du régime de retraite, avec l’exigence de porter celui-ci à 80 % du dernier salaire.

À ces revendications s’ajoute l’attente de réformes structurantes, comme l’adoption du Code de la santé publique, le décret sur la spécialisation médicale, ainsi que l’accélération de la construction du siège national du SAMES, un dossier que le Comité de pilotage (COPIL) est chargé de faire avancer.

Sur le plan organisationnel, les sections et zones du syndicat devront procéder au renouvellement de leurs instances d’ici au 31 octobre 2025, en prélude au prochain Congrès national.