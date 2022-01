Vahid Halilhodžić (Maroc) : « Contre l’Egypte, ce sera un match tactique »

Le sélectionneur du Maroc, Vahid Halilhodžić et son ailier gauche Sofiane Boufal étaient en conférence presse ce samedi. Le Maroc sera face à l’Egypte ce dimanche dans le cadre des quarts de finale de la CAN 2021

« A propos de l’ambition, on est déterminés à aller jusqu’au bout. A ce qui concerne la rivalité avec l’Egypte, ces dernières années ça été équilibré entre les deux nations. Je pense qu’on est capable de l’emporter. Nous avons devant nous une grande équipe qui a gagné sept fois la CAN donc il faut beaucoup de respect aux Pharaons. De notre côté on va essayer de faire un exploit contre cette équipe de l’Egypte » a déclaré Vahid aux journalistes.

« Je pense que les deux équipes se connaissent bien. Ça va être un match tactique à hauteur de l’équipe d’Egypte qui a plus d’expérience. De notre côté il y a une insouciance de la jeunesse qui montre des envies de gagner et cela est notre avantage. Il faut se méfier de l’Egypte car en matière de la possession du ballon ils sont bien. Une équipe très bien organisée avec un joueur devant capable de faire la différence à chaque instant » selon le sélectionneur Vahid Halilhodžić

C’est vrai que ça sera une bataille tactique surtout avec une équipe d’Egypte qui a de l’expérience et qui organise bien son jeu. De notre côté, on a deux fois renversé le score et cela montre un bon moral. Nos attaquants se doivent d’être plus réalistes et marquer à chaque occasion.

Source Africatopsport