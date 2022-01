CAN 2021 : l’Egypte miraculée face au Maroc convaincant (compos probables)

Miraculée en huitièmes de finale où elle a écarté la Côte d’Ivoire, l’Égypte espère continuer son parcours dans cette CAN face à un Maroc, solide et de plus en plus convaincant.

La croisée des chemins, les retrouvailles entre deux équipes au lourd passé et aux dynamiques si différentes. D’un côté, l’Égypte arrive auréolée de son exploit au tour précédent face à la Côte d’Ivoire. Loin d’être brillante, la sélection aux 7 couronnes africaines a fait parler sa science tactique et son esprit de corps pour contrer la puissance et l’élan d’Eléphants ivoiriens, impressionnants de facilité en phase de groupes avec notamment ce tour de force contre l’Algérie (3-1), au bout d’une séance de tirs au but où aucun égyptien ne faillit, à la différence de Bailly qui vit Abou Gabal détourner sa tentative du bout des gants.

Annoncée presque perdante, l’Égypte a déjoué les pronostics et prouvé combien le football est une affaire éminemment complexe à prédire et encore plus à appréhender.

Depuis son banc, Carlos Queiroz a façonné un groupe au bloc particulièrement pénible à bouger, avec l’activité et l’impact d’Elneny au milieu, capable de transition fulgurante avec comme atout majeur son maître à jouer et buteur Salah. Sa simple présence suffit à faire peser une menace constante sur l’équipe adverse et pose une équation souvent insoluble sur le plan tactique. « L’équipe égyptienne est un adversaire fort et organisé. Elle se caractérise par une ligne offensive qui crée de nombreuses opportunités », confirme Vahid Halilhodzic qui a assuré en conférence de presse avoir un plan pour court-circuiter l’attaquant de Liverpool. Une donnée essentielle pour amoindrir un danger qui pourrait aussi surgir des pieds de Zizo ou Marmoush.

« Ce groupe est affamé »

« Ce sera un match tactique », poursuit le sélectionneur du Maroc qui entend bien lui aussi poser des problèmes à l’équipe adverse. Il en a les armes avec le duo Hakimi-Boufal qui aura fait des misères aux Capverdiens au tour précédent par leur activité incessante et leur sens de la provocation balle au pied. Mais aussi leur efficacité pour débloquer les situations, à l’image du coup franc lumineux du latéral du PSG qui est venu nettoyer la lucarne capverdienne scellant la qualification marocaine. Ce secteur s’annonce clé pour les Lions de l’Atlas.

« J’ai confiance dans notre attaque pour être plus efficace. On a souffert lors des matches précédents en gâchant des occasions. C’est ce qu’il faut éviter dans ce match qui n’accepte pas les fautes », a déclaré l’ancien Nantais et Parisien.

Ce dernier sait que si son adversaire a le poids du passé de son côté, son équipe peut s’appuyer sur d’autres qualités et ressort. « L’Égypte est plus expérimentée, a plus de vices dans le jeu, mais de notre côté, nous avons l’ambition Ce groupe est affamé et déterminé à aller loin dans la compétition. Il y a une grande rivalité contre l’Égypte, je connais l’histoire des affrontements entre les deux camps », a-t-il pointé avant de finir sur une pirouette dont il a le secret.

« C’est la plus grande équipe d’Afrique qui est devant nous, elle a gagné la CAN 7 fois. Mais rassurez-vous on va tenter un exploit contre cette équipe d’Égypte. » Un habile moyen de dégager ses joueurs de la pression d’un statut de favori qui pourtant se dessine et de la mettre sur ses rivaux. Pas de quoi ébranler Carlos Queiroz. « La pression est une source d’inspiration pour nous, et cela nous donne beaucoup de force pour jouer », s’amuse le technicien égyptien. Un jeu de dupes avant de dévoiler ses cartes dans un quart de finale qui promet une belle bataille entre deux grands du football africain.

Compositions probables

Égypte : El-Shenawy – Kamal, Abdelmonem, Hegazy, Ashraf – El Said, Elneny, El Solia – Mohamed, Marmoush, Salah.

Maroc : Bounou – Hakimi, Saïss, Aguerd, Masina – Amrabat, Louza, Barkok, Boufal – En-Nesyri, El-Haddadi.

