Vandalisme…Antoine Diome traque les casseurs

Depuis quelques jours le Sénégal fait face à des manifestations violentes. Les scènes de violences ont fait au moins six morts depuis hier, entre Bignona, Yeumbeul, Parcelles Assainies, Keur Massar et les Allées du Centenaires. Pour arrêter ces scènes de « vandalisme, pillages, terrorisme et de banditisme » des derniers jours, le ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, a sorti la cravache.

Le premier flic du pays qui s’exprimait sur la chaine nationale, a rappelé que le Sénégal est un pays de droit. Antoine Félix Diome a rangé la carotte pour la cravache. Selon le ministre de l’Intérieur, les auteurs de casses et actes de vandalisme, notés ces derniers jours, seront traqués et traduis en justice.