Jusqu’à quand ces actes de vandalisme ?

Depuis 3 jours nous assistons à des actes de vandalisme voire d’extrémisme sans précédent commis par des individus catalogués comme partisans de Sonko. Nous glissons dangereusement vers l’extrémisme d’un parti dont le chef est accusé par une citoyenne sénégalaise ordinaire. On ne peut pas être un ancien candidat à une élection présidentielle, opposant de surcroît et piétiner les institutions de cette manière. En quoi une affaire privée entre deux personnes doit-elle entraîner tout ce bazar dans le pays ?

La vérité est que le mis en cause n’a aucune envie de répondre à la justice pour éviter la manifestation de la vérité.

Être dans l’opposition ne nous ne dédouane pas de nos responsabilités et ne nous donne pas le quitus pour faire et dire du n’importe quoi.

Il est plus que jamais nécessaire que l’État assure la sécurité des personnes et des biens. On ne peut tolérer dans un Etat de droit que des hommes et femmes lancent des appels à la violence et au crime sans craindre les foudres de la justice.

Les attaques répétées contre les personnes et les biens sont intolérables. Nous devons prendre garde à ce que notre pays ne bascule pas dans le fascisme oppositionnel.

Dr Souleymane S. Diallo, chargé des élections APR France