La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé le report des matchs des 10es journées de Ligue 1 et Ligue 2, qui étaient prévus, ce week-end. Le football amateur est également suspendu jusqu’à nouvel ordre. L’instance a évoqué l’indisponibilité plus que probable du service d’ordre et de sécurité en cette période de tension au Sénégal.