Blessé dans les Manifs…L’APPEL exprime sa solidarité au Reporter SeneNews

Un journaliste reporter d’images du site d’informations SeneNews.com, Ndaraw Fall surnommé «Junior» a été blessé dans l’après-midi d’hier lors de la couverture des manifestations à l’UCAD.

APPEL condamne cet incident et se joint à tous les acteurs de la corporation pour défendre et veiller à la sécurité des reporters et des entreprises de presse.

Elle tient à assurer toute sa solidarité aux différentes rédactions touchées notamment celle de SeneNews.

Les Editeurs de la presse en ligne souhaitent prompt rétablissement à Ndaraw Fall et appellent tous les journalistes et techniciens des médias à s’armer de prudence et de sérénité sur le terrain. Ils en appellent à la responsabilité de tous les bords. La sécurité des journalistes dans l’accomplissement de leur travail est un droit inaliénable.