Velingara : Le Maire au chevet des populations pour la reprise du 02 juin

Dans le cadre des préparatifs de la réouverture des classes le 02 juin 2020, le premier magistrat de Velingara, Mamadou Oury Bailo Diallo, a procédé à la cérémonie de remise de dons d’un important lot de matériel aux différentes écoles publiques et le lycée.

La cérémonie s’est déroulée à la Mairie, en présence de l’adjoint au préfet de Velingara, l’IEF, les représentants des écoles et les délégués de quartier.

Au terme de cette cérémonie, l’édile de la ville, a mis à la disposition de l’IEF de Velingara le matériel suivant:

3600 masques, 10 machines laves-mains

et 10 thermoflashs.

Ceci sans compter l’appui conséquent qu’il a déjà réalisé pour le bon déroulement de l’année scolaire dans sa commune.

Le Maire a en outre, remis 20 motos Jakarta aux délégués de quartier mais aussi au personnel municipal pour faciliter leur mobilité dans leurs zones d’intervention.

Avant de clôturer, l’inspecteur de l’éducation et de la formation se dit satisfait des mesures prises par le Maire pour accompagner les acteurs du système éducatif de la commune dans la lutte contre la COVID 19. L’adjoint au préfet du département de Velingara quant à lui, a témoigné l’admiration et la détermination que le Maire a pour sa population et invite par ricochet, les autres élus locaux à prendre la balle au bond et de faire pareille pour une bonne reprise des cours dans leurs différentes collectivités respectives.