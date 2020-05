Cheikh Ndiaye : « Covid-19 Oui…mais les chantiers continuent à merveille »

La Covid 19 et ses conséquences multiformes et multidimensionnelles nous poussent inconsciemment à penser à l’arrêt de l’activité économique ou à une activité réduite presque au néant. Beaucoup de secteurs et d’agents économiques sont certes durement et sévèrement affectés par le coronavirus( Etat, ménages, banques , hôtels, entreprises , commerces, travailleurs…) mais il reste que tout n’est pas comme on le pense surtout du côté de l’État et de ses chantiers . Un état des lieux m’a permis de constater le déroulement normal des grands chantiers engagés dans le cadre du PAP II ( 2019-2023) du Plan Senegal Émergent. Du TER au BRT ( photos à l’appui) , aux autoponts en passant par les aménagements du cadre de vie ( PSE VERT) qui replacent rapidement Dakar comme l’une des plus belles villes d’Afrique, aux travaux d’assainissement en cours ça et là à Grand Yoff , aux Parcelles assainies , dans la banlieue et partout à Dakar, pour ne citer que ceux-ci et compte non tenus de ceux en cours dans les régions ( pont de foundiougne, l’un des plus longs et des plus beaux et pittoresques d’Afrique) , l’État du Sénégal, par une gestion efficace et efficiente de l’économie, via un plan, le PSE , qui transcende les contingences ( COVID 19, CRISES, El nino…), combine, exécution des projets et programmes d’un côté et lutte contre le Covid 19 à travers le plan de résilience économique et social de l’autre. Ce savant dosage confirme à la fois la pertinence de la planification( le PSE) , sa gestion et la bonne gouvernance économique ( réduction train de vie de l’État, des frais de voyage et de mission, du téléphone, du logement.administratif ..

) et qui fait que les ressources issues des économies issues des niches de gaspillage, servent aujourd’hui à payer les factures d’électricité et d’eau de la tranche sociale des ménages vulnérables et 65 milliards pour l’aide alimentaire, compte non tenu du paiement des salaires à date échue. Qui disait que l’État a des difficultés de trésorerie ? Debat entretenu depuis longtemps, mais depuis longtemps , jamais un fonctionnaire n’est resté sans salaire dans ce pays. Ce ne sont pas les fonctionnaires qui me diront le contraire, même en situation de Covid 19 ! On peut fièrement donc se satisfaire du pays que nous avons , de la manière dont il est gouverné ( comparé aux autres pays plus riches plus riches que le nôtre), du leader qui coache la troupe , ce Grand Timonier Noir( Macky SALL) et des sénégalais que nous sommes, prêts à tout, pour notre pays. Le coronavirus et bien d’autres situations précédentes ont montré à suffisance que ce pays est.certes petit par la taille (196000 km2) , mais il est grand, avec un grand peuple. Cet élan unitaire et patriotique de toutes les forces vives ( malgré certains qui n’ont encore rien compris des enjeux de l’heure), est l’attestation la plus tangible de la qualité de nos ressource humaines et de notre organisation étatique, toutes choses qui confortent notre résilience dans ces moments difficiles.

Cheikh NDIAYE

RESPONSABLE POLITIQUE APR GRAND YOFF