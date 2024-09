Législatives 2024 : Sombres perspectives de l’APR à Tivaouane

De sombres perspectives se dessinent déjà pour l’Alliance Pour la République (APR) à Tivaouane aux prochaines investitures pour les élections législatives. En effet, les démons de la division semblent toujours être aux trousses de l’ex parti au pouvoir. C’est en tout cas ce qui ressort de la position affichée par l’Ingénieur Urbaniste aménagiste Farba Sall, un des tout premiers responsables du parti Tivaouane, membre des cadres républicains.

« Avec les législatives qui approchent, nous n’accepterons plus jamais de jouer les seconds rôles », a-t-il indiqué avant de poursuivre sur un ton taquin : « A l’APR, être discipliné, c’est s’ouvrir inéluctablement les portes du purgatoire ». « Nous n’acceptons pas d’être de vieux wagons abandonnés à la gare routière de Tivaouane et non arrimés à la locomotive de l’émergence », a-t-il prévenu dans les colonnes de L’As. Et c’est sans détour qu’il a exigé d’office deux investis parmi les jeunes de Tivaouane sur la nationale, à des positions.

Pour lui, la jeunesse apériste a toujours été le fer de lance du parti et il n’est plus question d’éliminer des gens qui ont tout donné au parti, uniquement sur la base de l’argent.