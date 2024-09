Birahim Camara : « La cohabitation est-elle souhaitable pour le Sénégal ? »

La cohabitation est-elle souhaitable pour le Sénégal et les Sénégalais ?

La réponse est évidemment non pour la bonne raison qu’elle sera source d’instabilité institutionnelle, politique , économique et sociale du fait de notre option constitutionnelle qui fait du président de la république la clef de voûte des institutions .

En effet, sauf par délégation, le gouvernement ne dispose que de peu de pouvoirs sous un président de la république qui définit la politique de la nation et veille à son application par le gouvernement .

C’est ce qui différencie le Sénégal de la France c’est que ce sont le premier ministre et son gouvernement français issus de la majorité parlementaire , certes nommés par le président de la république, qui définissent et appliquent la politique de la nation .

La France a vécu trois cohabitations depuis 1986 dont deux sous François Mitterrand et une sous Jacques Chirac qui ont mis fin à la bipolarisation d’une part et d’autre permis la montée des extrêmes.

Les dernières législatives ont placé la France dans une instabilité politique sans précédent avec l’absence de majorité absolue dûe aux scores phénoménaux obtenus par le Rassemblement National et le Nouveau Front Populaire qui ont littéralement effrité les partis traditionnels.

Une telle situation n’est pas souhaitable pour le Sénégal .

Le peuple sénégalais a élu un président constitutionnellement omnipotent et omniprésent pour un mandat de cinq ans sur la base d’un programme plébiscité, à tort ou à raison , par cinquante quatre pour cent des électeurs . Vouloir , juste un semestre après sa prestation de serment , lui imposer une majorité parlementaire opposée serait une contradiction dont les conséquences pourraient ébranler notre stabilité politique, sociale et économique voire institutionnelle.

Le peuple doit tirer les vraies leçons du scrutin présidentiel du 24 mars 2024 qui a mis fin au duel entre le parti socialiste et le parti démocratique sénégalais et se concentrer sur la rédaction d’une constitution en adéquation avec les valeurs propres , l’histoire et l’identité du Sénégal et des Sénégalais. Et c’est possible si la politique politicienne cédait au réalisme politique par le dialogue et la concertation avec comme objectifs des pouvoirs équilibrés entre l’exécutif et le législatif garantis par un judiciaire indépendant.

Dans la négative, le Sénégal vivrait sous la menace perpétuelle de la censure du gouvernement par l’assemblée nationale et la dissolution , au bout de deux ans , de celle ci par le président de la république .

Birahim Camara

Parti Socialiste