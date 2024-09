Voici le seul parti qui s’oppose à Ousmane Sonko…C’est le

Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a réussi l’impossible. Le 25 mars 2024, il a réussi à déboulonner Macky Sall et sa puissante machine politique. Ce qui a permis à Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye d’être à la tête du pays. Les deux (2) patriotes ont la lourde tâche de matérialiser leur fameux projet. Mais un seul obstacle se dresse devant eux. Et ce n’est rien d’autre qu’eux-mêmes et leurs militants perdus dans leur calcul politicien.

Avec 54% du scrutin lors de la présidentielle, le pastef est désormais seul aux commandes. Arrivé au pouvoir, le Président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre sont attendus sur plusieurs fronts. Lors de leur campagne, ils ont fait beaucoup de promesses aux sénégalais. L’ancien maire de Ziguinchor avait promis monts et merveilles à ses électeurs. Ils ont actuellement tous les leviers pour faire en sorte que ces promesses se concrétisent. Malheureusement, rien n’a encore changé après six (6) mois de gouvernance.

Après avoir dissous l’Assemblée nationale, le Président Diomaye fait focus sur élections législatives. Le locataire du Palais et son PM cherchent une majorité absolue. Mais les patriotes refusent de se départir de leurs habits d’opposants. Les seuls qui se dressent entre le pouvoir et la majorité sont les membres de Pastef. Ce parti est devenu un véritable nid à problèmes. A force de trop parler, les hommes de Ousmane Sonko se sont mis dans une position des plus inconfortables.

Le Pastef multiplie les sorties médiatiques. Au lieu de chercher des solutions concrètes pour matérialiser le projet, Pastef tire sur tout ce qui bouge. Ce jeudi, c’est Ngagne Demba Touré qui est monté au front. Abandonnant ses habits de directeur général de la Société des Mines du Sénégal (SOMISEN SA), il est redevenu le leader des jeunes de Pastef.

Face à la presse, il a tiré sur Bougane Gueye Dany. Le patriote est même allé jusqu’à traiter le leader du mouvement Gueum Sa Bopp de «vide intellectuel». « Il (Bougane) espère qu’on l’emprisonne pour ses déclarations, afin de se victimiser. Mais cela n’arrivera pas, personne ne le mettra en prison pour ses provocations », a-t-il déclaré.

Un discours digne d’un opposant. Mais Pastef est coutumier des faits. Si ce n’est pas le directeur du SOMISEN qui décoche des flèches, c’est Ousmane Sonko qui joue le rôle de chef de l’opposition radicale. À chacune de ses prises de parole, le premier ministre ne manque pas de faire parler de lui. Lors de sa première sortie après sa nomination, Sonko s’en était pris à l’opposition, la presse et aux magistrats. Une sortie qui avait fait réagir la nouvelle opposition. Elle n’a pas raté le chef du gouvernement et ses souteneurs.

Ensuite, Ousmane Sonko s’est lancé dans une polémique sur la question du port du voile.

Malgré la polémique, le premier ministre ne varie pas sur ses positions. «Au-delà de ces uniformes, que l’État veille à éradiquer toutes formes de discriminations portant sur des élèves, relativement à des ports vestimentaires», a déclaré le leader de Pastef. Qui exhorte ainsi ses ministres de présenter un arrêté, « le plus rapidement possible, qui réglera définitivement cette question de sorte qu’aucun élève ne puisse être discriminé sur cette base. Et qui s’appliquera à toutes les écoles, y compris celles dites étrangères. Elles sont en terre sénégalaise et il n’y a que les représentations diplomatiques qui sont considérées comme territoires étrangers. Elles appliqueront ce que le Sénégal aura décidé».

Une déclaration qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux. Et qui présage un bras de fer entre les autorités et ses écoles privées. Mais ce que le Pastef ignore c’est que ces sorties médiatiques affectent le régime de Diomaye. Les sénégalais ont placé un espoir en lui pour régler leur problème. Et non pour que son parti se lance dans des querelles politiques stériles. Cette volonté de vouloir tirer sur tout et sur tout le monde a fait que le nouveau régime n’a rien encore réalisé. Tout ce dont les sénégalais ont eu droit, c’est le vague à l’âme des nouveaux dirigeants.

Embourbé dans les sables mouvants des promesses non tenues, le Pastef nage en terrain inconnu à quelques jours des élections législatives. Les patriotes de Sonko ont beau croire qu’ils auront la majorité, mais la réalité du terrain est tout autre. Les sénégalais sont étranglés par la cherté de la vie et l’insécurité. Les départs massifs de jeunes le prouvent à suffisance. Ce qui n’est pas en faveur de Ousmane Sonko et son président. Les patriotes devront invoquer la Providence s’ils veulent avoir une majorité. Comme quoi le Pastef est le seul opposant de Pastef !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn