Sonko va gagner les législatives…la preuve par les populations

La VAR, les promesses non tenues, les scandales de l’ONAS et de l’ASER, les vidéos des inondations, les sorties des anciens alliés contre le pouvoir, les ralliements d’anciens ténors du pouvoir au nouveau régime et pire, la nomination de plusieurs anciens dignitaires du régime de Macky dans l’entourage du nouveau président, auront-ils raison de la notoriété du président Bassirou Diomaye Faye et de son premier ministre, Ousmane Sonko, qui s’apprêtent à briguer à nouveau le suffrage des Sénégalais aux Législatives anticipées du dimanche 17 novembre 2017 ?

Dans deux mois, les Sénégalais auront la possibilité de choisir un nouveau parlement. Pour plusieurs observateurs, ces scrutins sont délicats pour le nouveau pouvoir, en particulier pour le premier ministre Ousmane Sonko, leader du Parti les Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) qui devrait être la tête de cette liste aux Législatives. Mais selon nos sondages internes et plusieurs critères chiffrés, Ousmane Sonko aura une majorité confortable aux Législatives. Et cela contre toute attente…

Les débuts difficiles du pouvoir

Ousmane Sonko a entamé le pouvoir le jour du 02 avril 2024, le même jour que la présentation de serment du président élu. Il a pris les rênes de la primature et, comme le président, jouit de grands privilèges. Sonko prend aussi l’avion présidentielle. Et Sonko prédit tous les décrets du Président de la République. Tout était comme si Sonko était le président-bis. Et ce début difficile du pouvoir a beaucoup écorché la notoriété du leader du Pastef qui commence à faire les frais des critiques acerbes du pouvoir. Sonko est accusé de vouloir usurper la fonction présidentielle. Et ces critiques le desservent dans les sondages pour les Législatives anticipées.

La mauvaise passe de Sonko

Et ce n’est pas tout. Il y a aussi les VAR ou assistances Vidéo. A chaque fois que Sonko prend la parole pour exprimer une idée, une position ou une situation politique, le monde de la VAR tombe sur Sonko. Les réseaux sociaux sont inondés des VAR de Sonko. Et selon les analystes, toutes ces critiques peuvent peser sur les résultats des prochaines élections Législatives anticipées. Selon plusieurs observateurs, « Ousmane Sonko risque d’être sanctionné aux législatives pour promesses non tenues et plusieurs manquements à ses paroles ».

La popularité de Sonko a-t-elle pris un sacré coup ? Entre la présidentielle de mars 2024 et les Législatives de Novembre 2024, on comptera 8 mois de la prise de fonction au retour aux urnes. Mais cela suffirait-il à écorner la popularité du leader charismatique Ousmane Sonko ? Nos analystes ont fait un vrai travail de fourmi et ont sillonné les couches les plus vulnérables des populations pour avoir leurs sentiments sur Ousmane Sonko après la présidentielle et avant les Législatives. Et les résultats sont surprenants.

La côte de popularité du leader du PASTEF reste inchangée dans les couches de populations vulnérables. Les critiques dans les radios et télés sont le fruit d’une frange négligeable des populations. Les vendeurs ambulants rencontrés pensent autrement malgré leurs critiques à l’endroit de Sonko : « Il faut lui laisser le temps car pour 5 ou 6 mois, c’est trop court. Nous sommes toujours fâchés contre lui mais on le porte dans nos cœurs. C’est Sonko, on ne le déteste pas comme çà après l’avoir tant aimé ».

Dans les marchés, les commerçantes et autres vendeurs à l’étal, embouchent la même trompette. Ousmane Sonko reste l’homme de la situation aux législatives. Et partout, les Sénégalais rencontrés ont émis des intentions de vote à l’endroit de Sonko et du PASTEF. L’impréparation de l’opposition et le manque d’une vaste coalition contre Sonko, profitent à la force de frappe de la coalition Diomaye et du Pastef qui vont vert une majorité absolue aux Législatives.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn