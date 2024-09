La coalition «Diomaye Président» neutralisée…Pastef fonce sur l’Assemblée

Si Bassirou Diomaye Faye a réussi à être le cinquième président de la République, il le doit à la coalition «Diomaye Président». Des hommes et femmes ont réussi à mettre sur pied une puissante coalition apte à rivaliser avec la machine politique de Benno Bokk Yakaar. Alors que tous les regards sont rivés sur les élections législatives, cette coalition vit des moments assez sombres. Pendant ce temps, le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) se renforce au détriment des anciens alliés.

La machine pour les élections législatives est lancée. Lors du communiqué du conseil des ministres, le président de la République a invité le gouvernement à prendre toutes les dispositions afin d’assurer la bonne tenue du scrutin législatif anticipé du 17 novembre pour les électeurs sénégalais établis sur le territoire national et ceux résidant à l’étranger. Avant cela, le chef de l’Etat avait signé le Décret n°2024-1981, portant convocation du corps électoral. Ainsi, la caution de 15 millions est maintenue. Et le dernier fichier électoral aussi sera utilisé pour cesélections.

Au moment où les états-majors sonnent la mobilisation, la coalition «Diomaye Président» traverse une crise. Beaucoup de voix se lèvent pour dénoncer la gestion solitaire de Aïda Mbodj. Si on en croit une certaine presse, elle a retiré du groupe WhatsApp 262 membres. Un geste dénoncé par les membres dont Charles Emile Abdou Ciss. Dans un texte publié sur sa page Facebook, il n’a pas raté la patronne de la DER/FJ (Délégation Générale à l’entrepreneuriat Rapide des jeunes et des femmes). Si on l’en croit, la dame a porté un coup fatal au groupe en retirant ces membres. Ce geste symbolise selon lui l’agonie d’une coalition autrefois victorieuse, désormais en crise.

«Cet acte décrète vraisemblablement la fin de la coalition Diomaye Président qui agonisait depuis le lendemain de l’élection présidentielle victorieuse. Toutes les propositions et documents visant à créer une synergie avec la population n’ont pas connu de retour favorable, la proposition de créer un organe de fonctionnement permettant d’améliorer son dynamisme n’a pas été validée», a révélé le membre de la coalition «Diomaye Président». Et il n’est pas le seul. Déjà au mois de juillet, Mamadou Lamine Dianté dénonçait la «léthargie» de la coalition.

«La coalition n’a pas tenu de réunion depuis début avril, soit une dizaine de jours après l’installation du Président Diomaye Faye en tant que président de la République», avait déclaré le syndicaliste. Cette situation n’augure rien de bon pour cette coalition. Les nouveaux tenants du pouvoir semblent vouloir abandonner leurs alliés au détriment de Pastef. Beaucoup de patriotes demandent au Président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko d’aller aux législatives sous leur bannière. Une très mauvaise stratégie comme le révélait Xibaaru dans un précédent article.

Une chose est sûre, la coalition «Diomaye Président» est neutralisée par la personne qui a le droit de vie et de mort sur ses camarades. Au moment où cette personne joue au gendarme, le Pastef est à fond dans les législatives. L’actuel parti au pouvoir bat déjà le rappel des troupes. «En perspectives de ses joutes électorales, Pastef -Les Patriotes, à travers son secrétariat national chargé des opérations électorales (SENOPE), instruit tous les chargés des élections des départements et des communes du Sénégal ainsi que les chargés des élections des pays de la diaspora, à procéder à la mise jour de leur personnel électoral (plénipotentiaires, mandataires, représentants de bureaux de vote)» lit-on dans un communiqué.

Quoiqu’il en soit, la mort de la coalition « Diomaye Président» sera une grosse erreur stratégique. Pour avoir une majorité, le Président a besoin d’une large coalition. Au moment où Pastef pense à aller seul aux législatives, l’opposition s’organise en groupe. Alors si les patriotes pensent pouvoir rééditer facilement le coup de la présidentielle, ils se trompent lourdement !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn