Un ancien ministre fuit et se réfugie à Paris…Il a un passeport français

Ousmane Sonko avait raison. Quand les ministres et DG seront confondus, vous les verrez courir dans tous les sens. Et aujourd’hui, on voit d’anciens dirigeants courir et partir dans tous les sens. Ousmane Sonko a annoncé lui-même que deux ou trois personnes ont pris la poudre d’escampette. Et votre site préféré est en mesure de vous dire qui sont ces derniers qui ont pris la fuite et sa destination. Xibaaru vous dit tout sur cette traque des anciens dignitaires et surtout sur un ancien ministre de Macky Sall qui a fui et qui se retrouve en France…qui est aussi sa seconde patrie.

Ousmane Sonko est le nouveau PM du Sénégal. Et quand il avance des choses, ce ne sont pas des paroles en l’air. Dans un passé récent, il avait déclaré ce qui suit concernant la traque des anciens responsables : « Il y en a 3 ou 4 qui ont pu s’échapper, mais s’il faut aller les tirer par les orteils, ils reviendront »…De qui Sonko veut-il parler ? Il ne parlait sûrement pas de Samuel Sarr qui a été injustement mis en cause par le quotidien le Témoin. Sonko voulait parler d’un récent ministre de Macky Sall…

Ousmane Sonko dit qu’il y en a 3 ou 4 qui ont fui. Ces personnes qui ont fui sont-ils des anciens ministres ? Des anciens DG ? Des hommes d’affaires ou de simples fonctionnaires ? Ce que xibaaru peut vous dire à ce sujet, c’est que parmi ces personnes, il y a un ancien ministre de Macky qui a pris la poudre d’escampette. Il se retrouve aujourd’hui à Paris. Et il s’agite en ce moment pour une liste aux législatives comme pour narguer les autorités Sénégalaises. Son entourage ne sait pas qu’il a fui le Sénégal. Et c’est pour cela qu’il se lance avec sa liste pour leslégislatives.

L’homme a duré en France. Il y a fait ses études et ses premiers pas professionnels. Il est bien connu de la Diaspora pour ses incursions dans la finance. Maus aussi dans la politique. On l’a bien connu avec le parti Socialiste Sénégalais de France. Il était dans les instances politiques de décisions et très respecté par ses collègues. Dans le côté social, l’homme est très apprécié des immigrés puisqu’il s’implique dans leur quotidien par l’organisation de plusieurs programmes dans le logement, les investissements et même dans l’éducation.

Celui que Sonko accuse d’avoir fui est un jeune ancien ministre. Fringant, il aime se mettre à 4 épingles pour passer devant les caméras. Il parle bien et aime mettre en avant ses diplômes pour faire la différence entre lui et ses interlocuteurs. Il a été plusieurs fois Directeurs Généraux avant d’accéder enfin au poste tant convoité de ministre. Il voulait devenir ministre pour la consécration de sa carrière. Il était même prêt à quitter Macky Sall s’il ne devenait pas ministre. Mais ce n’est pas pour cela que Sonko le poursuit.

Ousmane Sonko en veut à cet ancien responsable parce qu’ils sont d’abord des adversaires politiques mais ensuite la gestion de l’ancien ministre en tant que DG laisse à désirer. Il traine beaucoup de casseroles dans ses différents passages comme administrateur de fonds et directeur général d’une des plus grandes sociétés publiques du Sénégal où il a négocié l’achat de matériels aéronautiques à coups de centaines voire milliers de milliards. Et Ousmane Sonko veut aussi l’épingler pour les grands projets du chef de l’état où il était pratiquement le boss.

Mais le chef du gouvernement Sénégalais a du pain sur la planche car le ministre en question a une double nationalité. Il est Sénégalais et aussi français. Il bénéficie de la nationalité française qui le protège contre les poursuites d’autres états. Et pour que l’ancien ministre puisse venir répondre au Sénégal des chefs d’accusations portés à son encontre, il faut une entraide judiciaire de la France pour que les poursuites contre le ministre soient possibles. Pour l’instant le ministre Sénégalais reçoit tranquillement ses invités dans les cafés parisiens.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn