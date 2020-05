El Hadji Malick Gueye (Lat Mingué) déclare la guerre aux détracteurs d’Aminata Tall…

L’ex- député libéral de Lat Mingué( Kaolack) vient de s’ériger en bouclier de l’ancienne Présidente du Conseil Économique Social et Environnemental (CEES), Madame Aminata Tall. Invitée d’ une émission d’ une radio de la place, le coordonnateur national du mouvement » And Suxaali Sine Saloum And AK Sénégal » n’ a pas tari d’ éloges sur l’ancienne égérie libérale et ,non moins, ex- mairesse de la ville de Diourbel : » Je remercie et félicite le Président de la République Macky Sall d’ avoir promu cette dame de valeur , vieillie sous les harnais de la République,je veux nommer la Présidente Aminata Tall .Voilà une dame qui a toujours servi avec l’ honnêteté, courage, loyauté et désintéressement notre cher pays le Sénégal. Elle est la noblesse faite femme. Toute sa vie durant, elle a consacré ses efforts pour le Sénégal qu’elle aime par – dessus tout », a dit le Conseiller Spécial du Président Macky rattaché au HCCT. Malick Gueye, de poursuivre : » Des ennemis tapis dans l’ ombre manœuvrent contre celle qui a tout donné pour le triomphe de la cause présidentielle. Madame Aminata Tall est sincère dans son compagnonnage avec le Président Sall. Désormais, l’ on ne permettra à personne de chercher à semer le doute sur leurs relations bâties sous le sceau de la franchise.Nous croyons dur comme fer que la compétence, la clairvoyance, la lucidité de cette femme peut encore apporter de la valeur ajoutée pour la gouvernance du Président Macky », a- t- il fait savoir.